Актриса Юлия Снигирь показала младшего брата: он маргинал

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Юлия Снигирь поделилась в личном блоге редкими фотографиями со своим младшим братом Александром Сирискиным, поздравив его с днём рождения.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Снигирь в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Снигирь с братом

Юлия не часто делится семейными снимками, но каждый год в социальных сетях она с теплотой обращается к младшему брату.

"С днём рождения, братишка", — написала 41-летняя Снигирь, подписывая фото.

Несколько лет назад актриса признавалась, что мечтала о сестре, но вместо этого у неё появился брат. Она назвала его "маргиналом", так как он отрицает материальный мир и предпочитает читать книги по философии.

Известно, что Александр Сирискин пошёл по стопам сестры и окончил ГИТИС, став актёром. Однако он редко появляется на экранах. В последний раз он снимался в 2020 году в короткометражном фильме.

Ранее Александр Добровинский высказался в адрес Алсу после очередного заседания по делу о разделе имущества.

Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урождённая Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.