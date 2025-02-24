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Добровинский намерен действовать жёстко в отношении Алсу по поводу раздела имущества

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский после очередного заседания суда по разделу имущества бывших супругов, певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, заявил, что ситуация будет меняться не в лучшую для исполнительницы сторону.

Алсу
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алсу

В разговоре с Super правозащитник, представляющий интересы миллиардера, признался, что экс-возлюбленный артистки выступает против жёсткой линии поведения. По этой причине Добровинский решил взять дело в свои руки и заявил, что со следующего заседания всё поменяется.

"Мы решили, что со следующего заседания всё пройдёт совсем не мягко с нашей стороны. Ян пытается, а я говорю, что хватит. Хватит попыток, надо уже начать действовать жёстко", — пояснил адвокат.

Александр Добровинский считает, что Алсу совершила ошибку, отказавшись от предложенных первоначально 2,5 млрд рублей со стороны бывшего мужа.

Ранее певец Виктор Рыбин рассказал, как обманул медкомиссию.

 

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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