Добровинский намерен действовать жёстко в отношении Алсу по поводу раздела имущества

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский после очередного заседания суда по разделу имущества бывших супругов, певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, заявил, что ситуация будет меняться не в лучшую для исполнительницы сторону.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алсу

В разговоре с Super правозащитник, представляющий интересы миллиардера, признался, что экс-возлюбленный артистки выступает против жёсткой линии поведения. По этой причине Добровинский решил взять дело в свои руки и заявил, что со следующего заседания всё поменяется.

"Мы решили, что со следующего заседания всё пройдёт совсем не мягко с нашей стороны. Ян пытается, а я говорю, что хватит. Хватит попыток, надо уже начать действовать жёстко", — пояснил адвокат.

Александр Добровинский считает, что Алсу совершила ошибку, отказавшись от предложенных первоначально 2,5 млрд рублей со стороны бывшего мужа.

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Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



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