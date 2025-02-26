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Животик как у Винни-Пуха: Дава подшутил над беременной Мари Краймбрери

0:45
Шоу-бизнес

Дава и Мари Краймбрери ждут ребёнка. С тех пор, как они перестали скрывать от общественности предстоящее событие, Дава неоднократно публиковал на своей страничке забавные посты.

Мари Краймбрери
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мари Краймбрери

На этот раз исполнитель опубликовал видео с мультяшным Винни-Пухом, который любуется своим круглым животиком перед зеркалом. Дава в шутку сравнил сказочного медведя со своей возлюбленной.

"Моя в любой рандомный момент", — подписал видео Дава.

Не так давно Мари Краймбрери вышла замуж за Даву. Это стало окончательно ясно после того, как на концерте Димы Билана, на который они пришли вдвоём в 2025 году, на пальце Давы было замечено обручальное кольцо.

Уточнения

Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и бывший телеведущий.

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель и сонграйтер украинского происхождения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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