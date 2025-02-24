Певец Рыбин обманул медкомиссию для поступления в морской флот

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин в эфире программы "Звёзды сошлись" поделился историей о том, как он обманул медицинскую комиссию, чтобы поступить в военно-морское учебное заведение.

Фото: vk.com by Абзац / Так сказать, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин

По его словам, после восьмого класса он мечтал о поступлении в Нахимовское училище, но врачи диагностировали у него гипертонию, что сделало это невозможным. Спустя два года он снова не смог пройти медкомиссию, но его друзья рассказали ему о другом учебном заведении, куда берут призывников.

Виктор Рыбин попросил, чтобы его призвали на флот, и оказался в Североморске. Там он узнал, что медкомиссию для поступления может пройти кто-то другой, а ему нужно лишь сдать два экзамена.

Он обратился за помощью к своему другу, и благодаря его стараниям Виктора Рыбина зачислили в школу мичманов в Северодвинске.

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Уточнения

Ви́ктор Ви́кторович Ры́бин (род. 21 августа 1962, Долгопрудный, Московская область, СССР) — советский и российский певец, композитор. Солист и лидер популярной группы «Дюна».



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