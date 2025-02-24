Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доносились хриплые крики. Зеленский накричал на американского министра
Ваши соседи будут завидовать — как получить спелые томаты прямо на балконе
Зарядка без снятия: лайфхак или способ сжечь электрику
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Натуральная защита от слизней — используйте это средство, и вредителей не будет
Цены могут пойти вниз? Экономисты объяснили скрытый механизм инфляции
СВО не остановить? Лавров назвал главное условие прекращения спецоперации
Лютые холода и ледяной душ: каким образом армия помогла Сергею Звереву стать стилистом?

Сестра Бьянки Цензори публично поддержала Канье Уэста после скандала на Грэмми-2025

1:03
Шоу-бизнес » Зарубежный

20-летняя Анджелина Цензори, сестра Бьянки Цензори, выразила поддержку рэперу Канье Уэсту после скандала, произошедшего на премии "Грэмми".

Канье Уэст и Бьянка Цензори
Фото: instagram.com by личный аккаунт Канье Уэста в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канье Уэст и Бьянка Цензори

Папарацци запечатлели девушку во время прогулки в Мельбурне. На ней было серое худи с надписью на русском языке "Чёрные псы", которое входит в коллекцию Канье Уэста и российского дизайнера Гоши Рубчинского. Свой образ она дополнила серыми спортивными штанами и кроссовками на платформе Isabel Marant. Также в руках у неё была сумка Neo от Balenciaga, стоимость которой может достигать 263 тысяч рублей.

Анджелина Цензори активно поддерживает свою сестру. В своём блоге она опубликовала видео с красной ковровой дорожки "Грэмми", на котором Бьянка Цензори сбрасывает шубу и остаётся в прозрачном платье. Позже она поделилась фотографиями сестры в обнажённом виде.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала о переезде в родительский дом.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Российский шоу-бизнес
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России Аудио 
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый
Недвижимость
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый Аудио 
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Недвижимость
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Будущий канцлер ФРГ Мерц хочет независимости от США, но не получится Любовь Степушова 8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов Дмитрий Плотников Таинственная смерть в железном веке: почему эту девушку обезглавили? Игорь Буккер
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Доносились хриплые крики. Зеленский накричал на американского министра
Ваши соседи будут завидовать — как получить спелые томаты прямо на балконе
Зарядка без снятия: лайфхак или способ сжечь электрику
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Переговоры России и США: на некоторые действия США стоит обратить внимание
Натуральная защита от слизней — используйте это средство, и вредителей не будет
Цены могут пойти вниз? Экономисты объяснили скрытый механизм инфляции
СВО не остановить? Лавров назвал главное условие прекращения спецоперации
Лютые холода и ледяной душ: каким образом армия помогла Сергею Звереву стать стилистом?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.