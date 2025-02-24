Сестра Бьянки Цензори публично поддержала Канье Уэста после скандала на Грэмми-2025

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

20-летняя Анджелина Цензори, сестра Бьянки Цензори, выразила поддержку рэперу Канье Уэсту после скандала, произошедшего на премии "Грэмми".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Канье Уэста в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст и Бьянка Цензори

Папарацци запечатлели девушку во время прогулки в Мельбурне. На ней было серое худи с надписью на русском языке "Чёрные псы", которое входит в коллекцию Канье Уэста и российского дизайнера Гоши Рубчинского. Свой образ она дополнила серыми спортивными штанами и кроссовками на платформе Isabel Marant. Также в руках у неё была сумка Neo от Balenciaga, стоимость которой может достигать 263 тысяч рублей.

Анджелина Цензори активно поддерживает свою сестру. В своём блоге она опубликовала видео с красной ковровой дорожки "Грэмми", на котором Бьянка Цензори сбрасывает шубу и остаётся в прозрачном платье. Позже она поделилась фотографиями сестры в обнажённом виде.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала о переезде в родительский дом.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.





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