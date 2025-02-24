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Сестра Фриске с дочерью переехала в родительский дом: на неопределённый срок

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сестра певицы Жанны Фриске, Наталья, поделилась в блоге, что на неопределённый срок переехала в дом к матери.

Наталья Фриске
Фото: ntv.ru is licensed under public domain
Наталья Фриске

Она рассказала, что живёт вместе с двухлетней дочерью у родителей, так как её отец улетел в Дубай.

"Мы решили переехать, чтобы маме было не так скучно, и заодно помочь ей с уборкой в доме. Ей одной бывает сложно поддерживать порядок", — объяснила Наталья Фриске.

Экс-солистка "Блестящих" отметила, что папа уже должен был вернуться, но его возвращение задерживается. Она выразила надежду, что он будет дома в конце недели.

Наталья Фриске живёт в собственной квартире в Реутове, недалеко от дома родителей. Она специально купила эту квартиру, чтобы иметь возможность чаще видеть близких.

Ранее Игорь Матвиенко рассказал о переломанных рёбрах.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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