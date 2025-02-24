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Игорь Матвиенко вышел на сцену со сломанными рёбрами

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Композитор Игорь Матвиенко рассказал, что во время оперы "Князь Владимир" он вышел на сцену со сломанными рёбрами.

Игорь Матвиенко
Фото: youtube.com by канал Ломовка Live, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Игорь Матвиенко

В интервью для kp. ru музыкант пояснил, что не знал о травме, полученной во время спуска на сноуборде в Сочи. Он вышел на сцену с переломами и лишь после выступления обратился за медицинской помощью.

Матвиенко отметил, что ему пришлось отказаться от экстремальных видов спорта и заняться лыжами. Также композитор играет в теннис и планирует освоить что-то новое.

"Но вот что я точно не смогу — это написать песню для 15-летнего артиста. Потому что нужно чувствовать их настроение, чтобы быть искренним, и дело даже не в современных словечках. При этом я с большим удовольствием воспринимаю всю современную музыку", — поделился продюсер.

Игорь Матвиенко предположил, что уже в следующем году выйдет на пенсию.

Ранее Филипп Киркоров проявил недовольство в адрес Регины Тодоренко в эфире шоу "Маска".

Уточнения

И́горь И́горевич Матвие́нко (род. 6 февраля 1960, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, продюсер, общественный деятель, народный артист России (2022).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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