Игорь Матвиенко вышел на сцену со сломанными рёбрами

Композитор Игорь Матвиенко рассказал, что во время оперы "Князь Владимир" он вышел на сцену со сломанными рёбрами.
В интервью для kp. ru музыкант пояснил, что не знал о травме, полученной во время спуска на сноуборде в Сочи. Он вышел на сцену с переломами и лишь после выступления обратился за медицинской помощью.
Матвиенко отметил, что ему пришлось отказаться от экстремальных видов спорта и заняться лыжами. Также композитор играет в теннис и планирует освоить что-то новое.
"Но вот что я точно не смогу — это написать песню для 15-летнего артиста. Потому что нужно чувствовать их настроение, чтобы быть искренним, и дело даже не в современных словечках. При этом я с большим удовольствием воспринимаю всю современную музыку", — поделился продюсер.
Игорь Матвиенко предположил, что уже в следующем году выйдет на пенсию.
Ранее Филипп Киркоров проявил недовольство в адрес Регины Тодоренко в эфире шоу "Маска".
И́горь И́горевич Матвие́нко (род. 6 февраля 1960, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский композитор, продюсер, общественный деятель, народный артист России (2022).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.