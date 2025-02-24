Юрий Лоза рассказал, что в Масленицу налегает на мучное и сладкое перед постом

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Певец Юрий Лоза признался, что в Масленицу перестаёт контролировать свой рацион.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara Блины

Юрий Лоза назвал масленичную неделю, которая стартовала 24 февраля, разгуляем перед Великим постом.

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что на каждый день Масленицы на Руси имелся свой особый обряд, многие из которых уже ушли в прошлое.

"Остались лишь объядение, походы "к тёще на блины", да "прощённое воскресенье", заканчивающееся проводами зимы", — написал артист в социальных сетях.

Лоза не стал скрывать, что в Масленицу налегает на мучное и сладкое, предполагая, что избавиться от лишнего веса в период поста.

Он поздравил подписчиков с Масленицей.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.



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