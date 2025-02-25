Бодибилдинг довёл до ссоры: стали известны подробности конфликта Марии Шукшиной с дочерью

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Марии Шукшиной рассказала в интервью "Экспресс-газете", почему с ней поссорилась мать. Актриса не желает принимать увлечение Анны Трегубенко бодибилдингом. Из-за радикальной позиции Марии остальные родственники тоже отдалились от Анны.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Штанга

По словам Анны, мать всегда признавала только собственную точку зрения и воспринимала в штыки всё, что расходилось с её взглядами. Несмотря на конфликт, "дочь-качок Шукшиной", как называют её пользователи Сети, не бросает любимое занятие.

"У мамы суровые методы воспитания. Она меня била, хотя должна была бы сказать спасибо, что я сидела с её детьми, когда она ходила на тусовки и устраивала личную жизнь. В молодости она была страстной тусовщицей", — призналась Анна.

Она добавила, что была бы рада помириться с близкими, по которым очень соскучилась. Особенно ей не хватает бабушки, с которой у неё были тёплые и доверительные отношения.

Уточнения

Мари́я Васи́льевна Шукшина́ (род. 27 мая 1967, Москва, СССР) — советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, переводчица и ютубер; заслуженная артистка Российской Федерации (2008).



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