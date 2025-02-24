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Михаил Барышников высказался об Оземпике, жирухах и продажной любви

1:11
Шоу-бизнес

Артист балета Михаил Барышников раскритиковал идею бодипозитива и принятия себя.

Артист балета Михаил Барышников
Фото: https://vk.com/club1437303 by ВК-аккаунт Михаила Барышникова is licensed under public doman
Артист балета Михаил Барышников

Барышников написал длинный пост об Оземпике, жирухах и продажной любви. Он заявил, что у него "накипело". Свою позицию артист назвал здоровой токсичностью.

"Таким какой ты есть, ты никому не нужен. Всем … на
то какие вы прекрасные внутри — важно, какие вы снаружи", — написал артист в социальных сетях.

Балетмейстер отметил, что "Оземпик" стал популярен, так как он может сделать человека красивым.

Истории про "счастливых уродливых жирух" он назвал сказками.

"Я вам как уродливая жируха это говорю. Ощущение нелюбимости и ненужности не проходит с реализацией, с фокусом на себя, каких бы вершин вы не добились. Смиритесь", — объяснил Михаил.

77-летний артист не исключил, что любовь можно купить за деньги.

Он посоветовал людям полюбить свое одиночество. Он призвал выбирать всегда быть великим и не быть удобным.

Ксения Собчак назвала слова Барышникова "базой".

Уточнения

Михаи́л Никола́евич Бары́шников (род. 27 января 1948[…], Рига) — советский и американский артист балета, балетмейстер, актёр, коллекционер, фотограф, общественный деятель. Заслуженный артист РСФСР (1973).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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