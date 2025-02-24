Юрист объяснил, как Лариса Долина отстояла свою квартиру: спокойно себе живёт

Юрист Михаил Алексеев рассказал, что помогло певице Ларисе Долиной не остаться без своего жилья после атаки мошенников.
Юрист объяснил, что Лариса Долина не уступила своё жильё новым владельцам. Она не позволила собственникам квартиры проникнуть в её апартаменты, забаррикадировавшись в квартире.
Схема, когда в квартиру проникают новые владельцы и меняют в ней замки, с народной артисткой России не сработала. Выселить человека можно только по решению суда.
"И вот пока идут суды, а параллельно и расследование, Лариса Долина живет себе спокойно в проданной квартире", — цитирует слова Алексеева Telegram-канал "Самые сливки".
Юрист не исключил, что Долина просто выплатит новым владельца деньги.
"Исход событий будет зависеть от того, у кого больше рыльце в пушку", — сказал эксперт.
Специалист отметил, что если будет доказана связь новой владелицы жилья с аферистами, то придётся идти на компромисс с певицей.
Ранее Лариса Долина рассказала, что от неё съехали дочь и внучка.
Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.