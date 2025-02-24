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Юрист объяснил, как Лариса Долина отстояла свою квартиру: спокойно себе живёт

1:10
Шоу-бизнес

Юрист Михаил Алексеев рассказал, что помогло певице Ларисе Долиной не остаться без своего жилья после атаки мошенников.

Певица Лариса Долина
Фото: https://vk.com/larisadolinacom by ВК-аккаунт Ларисы Долиной is licensed under public doman
Певица Лариса Долина

Юрист объяснил, что Лариса Долина не уступила своё жильё новым владельцам. Она не позволила собственникам квартиры проникнуть в её апартаменты, забаррикадировавшись в квартире.

Схема, когда в квартиру проникают новые владельцы и меняют в ней замки, с народной артисткой России не сработала. Выселить человека можно только по решению суда.

"И вот пока идут суды, а параллельно и расследование, Лариса Долина живет себе спокойно в проданной квартире", — цитирует слова Алексеева Telegram-канал "Самые сливки".

Юрист не исключил, что Долина просто выплатит новым владельца деньги.

"Исход событий будет зависеть от того, у кого больше рыльце в пушку", — сказал эксперт.

Специалист отметил, что если будет доказана связь новой владелицы жилья с аферистами, то придётся идти на компромисс с певицей.

Ранее Лариса Долина рассказала, что от неё съехали дочь и внучка.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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