Прохор Шаляпин ответил на предложение руки и сердца

Певец Прохор Шаляпин остроумно отреагировал на попытку связать его узами брака.
Певец Прохор Шаляпин изящно увернулся от предложения руки и сердца.
Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал в социальных сетях видео, на котором нежится в постели с некой молодой красоткой.
"Когда мы, наконец, поженимся?" — спросила Прохора женщина.
"Да кому-мы сдались", — не раздумывая ответил Шаляпин.
Поклонники певца оценили его оригинальный способ уйти от неудобного вопроса.
Фанаты Прохора предположили также, что женщина, мечтающая вступить с ним в брак, слишком молода. Они уверены, что будь красотка старше на 20 лет, он бы по-другому отреагировал на призыв расстаться с холостой жизнью.
Ранее Прохор Шаляпин восхитился 60-летней Машей Распутиной.
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