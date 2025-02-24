Прохор Шаляпин ответил на предложение руки и сердца

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин остроумно отреагировал на попытку связать его узами брака.

Фото: https://t.me/s/achaliapin by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин изящно увернулся от предложения руки и сердца.

Выпускник "Фабрики звёзд" опубликовал в социальных сетях видео, на котором нежится в постели с некой молодой красоткой.

"Когда мы, наконец, поженимся?" — спросила Прохора женщина. "Да кому-мы сдались", — не раздумывая ответил Шаляпин.

Поклонники певца оценили его оригинальный способ уйти от неудобного вопроса.

Фанаты Прохора предположили также, что женщина, мечтающая вступить с ним в брак, слишком молода. Они уверены, что будь красотка старше на 20 лет, он бы по-другому отреагировал на призыв расстаться с холостой жизнью.

Ранее Прохор Шаляпин восхитился 60-летней Машей Распутиной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.