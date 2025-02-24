Актриса Рената Литвинова показала свою красивую маму

Актриса Рената Литвинова поздравила с днём рождения свою маму.
Рената Литвинова опубликовала в социальных сетях фото из семейного архива. На снимке запечатлена мама звезды театра и кино Алиса Литвинова.
"Мамочка, с днём твоего рождения", — написала под кадрами знаменитость.
Маме Ренаты Литвиновой уже 80 лет. В молодости она работала врачом-хирургом.
Актриса живёт в Париже и лишь временами приезжает к матери, которая отказалась покидать Россию. Рената призналась, что без слёз не может рассуждать о разлуке с родительницей.
Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.
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