Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля

В концерт к 23 февраля, показанный по телевидению, вошли не все номера. Некоторые из них Первый канал вырезал. Так, зрители не смогли увидеть выступление Юты и SHAMAN'а.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Максимова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Певица Юта

"Первый канал вырезал мою песню "Русские" из праздничного концерта! Вышвырнуть заслуженного артиста и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью. Позор вам!" — написала Юта в своём Telegram-канале.

Одна из поклонниц Юты написала в комментариях, что-то же самое произошло с песней "Небо славян", которую пел SHAMAN совместно с детским коллективом.

"Полная сцена сахалинских артистов с российскими флагами! Дети готовились, репетировали, без сучка, без задоринки, замечательный номер получился! Детей не пожалели, вырезали", — возмутилась женщина.

Её поддержали и другие пользователи Сети, заявив, что Первый канал заслуживает звания иноагента. Кроме того, негодующие зрители решили объявить бойкот Первому каналу.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



Ю́та (настоящее имя — А́нна Влади́мировна О́сипова, при рождении Сёмина; род. 20 июня 1979, Свердловск, СССР) — российская певица, теле- и радиоведущая, музыкант, автор-исполнитель своих песен, композитор; заслуженная артистка Российской Федерации (2023).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.