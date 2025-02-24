Помолодевший Дима Билан удостоился звания сигмы боя

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певца Диму Билана подростки признали воплощением образа сигма боя.

Фото: https://vk.com/bilan_dima by ВК-аккаунт Димы Билана is licensed under public doman Певец Дима Билан

Исполнительницы хита "Сигма бой", 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) и 12-летняя Мария Янковская, увидев Диму Билана на публичном мероприятии, признали, что именно так должен выглядеть герой их песни.

Дима Билан станцевал под хит всех зумеров. Ему польстило то, что подростки удостоили его звания "Сигмы боя".

Победитель "Евровидения" объяснил, что возраст его аудитории варьируется от 0 до 100 лет.

"Вот и встретил девчонок, которые взорвали интернет, мир и все возможные чарты своим "Сигма Бой"!" — написал заслуженный артист России под кадрами.

Ранее сообщалось, что новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист РФ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.