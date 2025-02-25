Смерть на концерте Ваенги: зрительница задохнулась от нехватки воздуха — подробности трагедии

На концерте Елены Ваенги в Твери произошла трагедия: во время выступления певицы умерла одна из зрительниц.
Как сообщает Telegram-канал Shot, в зрительном зале не хватало воздуха. Из-за духоты 71-летней женщине, которая пришла с подругой, стало плохо. Очевидцы рассказали, что организаторы концерта не успели помочь пострадавшей до приезда врачей.
Организм пожилой женщины не выдержал отсутствия кислорода. Из-за этого, как стало известно позже, у неё оторвался тромб. Подруга зрительницы тоже чувствовала себя плохо, но осталась жива. Сама Ваенга остановила концерт, как только узнала о произошедшем.
Еле́на Влади́мировна Ва́енга (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 27 января 1977, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, автор песен, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2025), заслуженная артистка Республики Марий Эл (2017).
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