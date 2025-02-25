Смерть на концерте Ваенги: зрительница задохнулась от нехватки воздуха — подробности трагедии

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На концерте Елены Ваенги в Твери произошла трагедия: во время выступления певицы умерла одна из зрительниц.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Ваенга

Как сообщает Telegram-канал Shot, в зрительном зале не хватало воздуха. Из-за духоты 71-летней женщине, которая пришла с подругой, стало плохо. Очевидцы рассказали, что организаторы концерта не успели помочь пострадавшей до приезда врачей.

Организм пожилой женщины не выдержал отсутствия кислорода. Из-за этого, как стало известно позже, у неё оторвался тромб. Подруга зрительницы тоже чувствовала себя плохо, но осталась жива. Сама Ваенга остановила концерт, как только узнала о произошедшем.

Уточнения

Еле́на Влади́мировна Ва́енга (настоящая фамилия — Хрулёва; род. 27 января 1977, Североморск, Мурманская область, СССР) — российская эстрадная певица, автор песен, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2025), заслуженная артистка Республики Марий Эл (2017).



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