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Сергей Зверев показал, как выглядел во время службы в армии

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Шоу-бизнес

Стилист Сергей Зверев поделился снимками из личного архива. На фото "звезда в шоке" запечатлён ещё совсем юным.

Стилист Сергей Зверев
Фото: https://www.instagram.com/zverevsuperstar by Инстаграм Сергей Зверева is licensed under public doman
Стилист Сергей Зверев

Стилист Сергей Зверев в День защитника Отечества опубликовал фото, на котором он предстал юным служащим советской армии.

"Поздравляю всех с Днём защитника Отечества", — написал под снимками гуру моды.

Подписчики похвалили Сергея за то, что он отдал долг Родине, не уклонившись от службы в армии. Поклонники принялись осыпать стилиста комплиментами, отмечая, что Зверев с юности был стильным. 

Ранее Сергей Зверев в слезах рассказал о гибели своего племянника на СВО.

Уточнения

Серге́й Зве́рев: Зверев, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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