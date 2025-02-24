Сергей Зверев показал, как выглядел во время службы в армии

Стилист Сергей Зверев поделился снимками из личного архива. На фото "звезда в шоке" запечатлён ещё совсем юным.
Стилист Сергей Зверев в День защитника Отечества опубликовал фото, на котором он предстал юным служащим советской армии.
"Поздравляю всех с Днём защитника Отечества", — написал под снимками гуру моды.
Подписчики похвалили Сергея за то, что он отдал долг Родине, не уклонившись от службы в армии. Поклонники принялись осыпать стилиста комплиментами, отмечая, что Зверев с юности был стильным.
Ранее Сергей Зверев в слезах рассказал о гибели своего племянника на СВО.
Серге́й Зве́рев: Зверев, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.
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Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.