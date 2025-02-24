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Джиган пожаловался на отсутствие подарка на 23 февраля: одинокий и грустный

0:44
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган упрекнул Оксану Самойлову в том, что она не вручила ему никакого подарка на 23 февраля.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Джиган загрустил из-за того, что его обделили вниманием в День защитника Отечества. Рэпер пожаловался на то, что Самойлова не подарила ему деже носочки.

"Одиной, грустный и без подарка", — прокомментировала состояние супруга Самойлова.

Оксана попыталась загладить свою вину и объяснила, что у неё есть новые носочки, которые она может вручить мужу.

Джиган понял, что речь идёт о женских носках и загрустил ещё больше.

Ранее Оксана Самойлова показала необычный торт для сына Давида в стиле колхоз.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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