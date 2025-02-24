Джиган пожаловался на отсутствие подарка на 23 февраля: одинокий и грустный

Рэпер Джиган упрекнул Оксану Самойлову в том, что она не вручила ему никакого подарка на 23 февраля.
Джиган загрустил из-за того, что его обделили вниманием в День защитника Отечества. Рэпер пожаловался на то, что Самойлова не подарила ему деже носочки.
"Одиной, грустный и без подарка", — прокомментировала состояние супруга Самойлова.
Оксана попыталась загладить свою вину и объяснила, что у неё есть новые носочки, которые она может вручить мужу.
Джиган понял, что речь идёт о женских носках и загрустил ещё больше.
Ранее Оксана Самойлова показала необычный торт для сына Давида в стиле колхоз.
Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.