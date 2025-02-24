Доминик Джокер признался, что собирался жениться на няне в Одессе

Певец Доминик Джокер рассказал историю своей первой безответной любви.
Выпускник "Фабрики звёзд" Доминик Джокер признался, что собирался взять в жёны свою няню, когда жил в Одессе.
Воспоминаниями детства артист поделился в программе "Вкусно с Анфисой Чеховой".
Певец поведал, что в детском саду воспылал страстью к своей няне. Мальчик решил действовать решительно, однако ему потребовалась помощь взрослых. Он не мог делать предложение руки и сердца избраннице в колготках.
"Я пришел к бабушке и сказал, что надо открывать шкаф деда, где было много разных классных вещичек, потому что мне нужен костюм, так как я решил жениться", — рассказал Доминик.
Ребёнок предложил няне стать его женой, на что женщина ответила, что этот разговор стоит продолжить лет через 10.
Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая.
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