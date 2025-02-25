Кормили с ложечки, расчёсывали, окружали любовью: МакSim вспомнила о тяжёлых событиях четырёхлетней давности

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Четыре года назад МакSим заболела коронавирусом и впала в кому. Её жизнь была под угрозой, но певице удалось спастись. Она не может забыть те дни и до сих пор с благодарностью вспоминает каждого, кто помогал ей.

Фото: flickr.com by Yellowstone National Park, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зимний лес

Тяжёлое время уже никогда не изгладится из памяти МакSим. Она не устаёт благодарить поклонников за любовь и поддержку, врачей — за медицинскую и человеческую помощь, Бога — за чудо выздоровления. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" радуется каждому дню и помнит, какой ценой ей досталась возможность продолжать жить и творить.

"Почти под каждым моим видео мне хочется написать "спасибо". Всем, кто беспокоился и молился на разных языках, своими словами. Спасибо докторам и внимательному медперсоналу, которые не отходили от меня ни на шаг, кормили с ложечки, расчёсывали волосы, пели и помогали сделать первый шаг. Спасибо Богу за то, что я вижу, слышу и чувствую!" — написала МакSим в личном блоге.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.



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