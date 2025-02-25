Продюсер раскрыл гонорар Гарика Мартиросяна

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом "Страсти", что популярность Гарика Мартиросяна остаётся такой же, как в прежние времена. Артиста желают видеть на частных мероприятиях, и он всегда открыт к предложениям о работе.

Фото: commons.wikimedia.org by Reza luke, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Банковские карты

"Да, Гарик востребован на корпоративах и закрытых мероприятиях. Гонорар у него начинается от 2-2,5 миллионов рублей за выступление", — сказал Дворцов.

Не раскрывая подробностей, продюсер уточнил, что список требований Мартиросяна прописан в его райдере.

"Он в принципе охотно всегда соглашается. Здесь уже зависит, соответственно, от заказчика и определённых, наверное, ценностей, моментов, которые также присутствуют в его райдере", — заключил продюсер.

Уточнения

Га́рик Ю́рьевич Мартирося́н (арм. Գարիկ Յուրիի Մարտիրոսյան; род. 13 февраля 1974, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский и российский актёр кино и телевидения, телепродюсер, шоумен, юморист, телеведущий, музыкант.

