Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом "Страсти", что популярность Гарика Мартиросяна остаётся такой же, как в прежние времена. Артиста желают видеть на частных мероприятиях, и он всегда открыт к предложениям о работе.
"Да, Гарик востребован на корпоративах и закрытых мероприятиях. Гонорар у него начинается от 2-2,5 миллионов рублей за выступление", — сказал Дворцов.
Не раскрывая подробностей, продюсер уточнил, что список требований Мартиросяна прописан в его райдере.
"Он в принципе охотно всегда соглашается. Здесь уже зависит, соответственно, от заказчика и определённых, наверное, ценностей, моментов, которые также присутствуют в его райдере", — заключил продюсер.
Га́рик Ю́рьевич Мартирося́н (арм. Գարիկ Յուրիի Մարտիրոսյան; род. 13 февраля 1974, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский и российский актёр кино и телевидения, телепродюсер, шоумен, юморист, телеведущий, музыкант.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.