Сергей Жуков пришёл в шок от заработков своей 16-летней дочери

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков поражён заработками своей 16-летней дочери Ники. В то время как другие подростки не смеют даже мечтать о таком, она уже довольно много заработала во время съёмок в кино. Дочь музыканта приняла участие в комедии "Артек. Большое путешествие" и сериале "Плакса".

Фото: commons.wikimedia.org by Bqks1980, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Женские кошельки

"Иногда я в шоке, потому что Ника правда заработала на последнем сериале достаточно приличную сумму для подростка. Другие бы даже в жизни не могли себе такого представить", — рассказал Жуков в беседе на YouTube-канале Nikita Efremov.

Кроме того, Сергея удивляет, что Ника не порывается пойти в магазин и порадовать себя какой-нибудь покупкой, хотя имеет для этого всё. Она предпочитает копить на будущую учёбу в университете.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».



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