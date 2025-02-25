Сергей Жуков пришёл в шок от заработков своей 16-летней дочери

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков поражён заработками своей 16-летней дочери Ники. В то время как другие подростки не смеют даже мечтать о таком, она уже довольно много заработала во время съёмок в кино. Дочь музыканта приняла участие в комедии "Артек. Большое путешествие" и сериале "Плакса".
"Иногда я в шоке, потому что Ника правда заработала на последнем сериале достаточно приличную сумму для подростка. Другие бы даже в жизни не могли себе такого представить", — рассказал Жуков в беседе на YouTube-канале Nikita Efremov.
Кроме того, Сергея удивляет, что Ника не порывается пойти в магазин и порадовать себя какой-нибудь покупкой, хотя имеет для этого всё. Она предпочитает копить на будущую учёбу в университете.
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».
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