Свои зубы или всё-таки виниры? Стоматолог раскрыл правду об улыбке Ольги Бузовой

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Не так давно Ольга Бузова похвасталась тем, что у неё натуральные зубы, красоту которых ей помогают сохранить только правильный уход, гигиена и регулярные походы к зубному врачу, однако на самом деле она всё-таки поставила себе виниры. Об этом рассказал порталу "Страсти" стоматолог Кирилл Чащин.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Специалист отметил, что сейчас стоматология настолько продвинулась вперёд, что виниры уже практически ничем не отличаются от обычных зубов. Он обратил внимание на то, что врачи сохранили даже особенность прикуса Бузовой, однако, если внимательно приглядеться, можно всё-таки увидеть следы медицинского вмешательства. Впрочем, это может быть заметно только взгляду профессионала.

"Улыбка Ольги в самом деле прекрасна, но, если приблизить фото, видео и тщательно рассмотреть детали, становится очевидно, что зубы всё-таки были скорректированы. О наличии виниров говорят два признака: выровненная линия дёсен и чуть увеличенная длина зубов", — сказал Чащин.

При этом он подчеркнул, что слова Бузовой о том, что у неё свои зубы, во многом правдивые.

"Современные тонкостенные виниры устанавливаются на собственные зубы пациента, которые обрабатываются максимально щадяще. При таком подходе зубы остаются живыми, а сами виниры служат очень долго", — подытожил стоматолог.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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