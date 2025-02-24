Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир на Украине на этой неделе? Реакция Кремля на заявление из США
Невестка Королёвой улетела с семьёй из России
Google против "Полисорба": за что американский гигант требует миллионы у производителя препарата от диареи?
Автоматическое назначение пенсий: новый порядок с 2026 года
Возвращение в нулевые: почему альтернативные сделки лидируют на рынке недвижимости
Ошибка, из-за которой розы и гортензии плохо цветут — избегайте её в марте
Картофель в холодильнике: вы об этом не знали, а зря — опасность рядом!
Доминик Джокер признался, что собирался жениться на няне в Одессе
Экспериментируют с микроволнами: в США разрабатывают оружие, которое стреляет микроволновыми лучами

Свои зубы или всё-таки виниры? Стоматолог раскрыл правду об улыбке Ольги Бузовой

1:26
Шоу-бизнес

Не так давно Ольга Бузова похвасталась тем, что у неё натуральные зубы, красоту которых ей помогают сохранить только правильный уход, гигиена и регулярные походы к зубному врачу, однако на самом деле она всё-таки поставила себе виниры. Об этом рассказал порталу "Страсти" стоматолог Кирилл Чащин.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Специалист отметил, что сейчас стоматология настолько продвинулась вперёд, что виниры уже практически ничем не отличаются от обычных зубов. Он обратил внимание на то, что врачи сохранили даже особенность прикуса Бузовой, однако, если внимательно приглядеться, можно всё-таки увидеть следы медицинского вмешательства. Впрочем, это может быть заметно только взгляду профессионала.

"Улыбка Ольги в самом деле прекрасна, но, если приблизить фото, видео и тщательно рассмотреть детали, становится очевидно, что зубы всё-таки были скорректированы. О наличии виниров говорят два признака: выровненная линия дёсен и чуть увеличенная длина зубов", — сказал Чащин.

При этом он подчеркнул, что слова Бузовой о том, что у неё свои зубы, во многом правдивые.

"Современные тонкостенные виниры устанавливаются на собственные зубы пациента, которые обрабатываются максимально щадяще. При таком подходе зубы остаются живыми, а сами виниры служат очень долго", — подытожил стоматолог.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый
Недвижимость
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый Аудио 
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
Подвиг Михаила Туганова: как в 1941-м казаки-кавалеристы нанесли фашистам контрудар под Москвой Анжела Якубовская Будущий канцлер ФРГ Мерц хочет независимости от США, но не получится Любовь Степушова 8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов Дмитрий Плотников
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Невестка Королёвой улетела с семьёй из России
Роскошь на рельсах: за что пассажиры готовы платить тысячи евро?
Google против "Полисорба": за что американский гигант требует миллионы у производителя препарата от диареи?
Автоматическое назначение пенсий: новый порядок с 2026 года
Возвращение в нулевые: почему альтернативные сделки лидируют на рынке недвижимости
Ошибка, из-за которой розы и гортензии плохо цветут — избегайте её в марте
Картофель в холодильнике: вы об этом не знали, а зря — опасность рядом!
Доминик Джокер признался, что собирался жениться на няне в Одессе
Экспериментируют с микроволнами: в США разрабатывают оружие, которое стреляет микроволновыми лучами
Жена Басты показала редкое фото с младшей дочерью: еле уговорила
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.