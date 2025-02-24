Лютые холода и ледяной душ: каким образом армия помогла Сергею Звереву стать стилистом?

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Сергей Зверев служил в советское время в ПВО. Его воинская часть располагалась в Польше, и стилист до сих пор помнит в подробностях каждый день своей службы. Об этом пишет mk.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Зверев

Зверев вспоминает тяжелейшие условия, в которых он оказался из-за аномально холодной зимы. У солдат была обычная форма, её никак не утепляли, и при лютом морозе они бегали кросс. Даже после занятий согреться не получалось: у военнослужащих была только холодная вода, под ней и приходилось мыться. Тем не менее Сергей считает, что сделал правильное и нужное дело, отслужив в армии. По его мнению, только так возможно стать мужчиной.

Самое главное, что дала армия Звереву, — она помогла ему выбрать будущую профессию благодаря тому, что по местному телевидению показывали то, что было скрыто от глаз советских людей.

"В Польше было только штук 70 телеканалов, где показывали и концерты, и модные показы. Я всё это смотрел в свободное время. Когда вернулся домой, стал применять увиденное на западном ТВ у нас. Все мои причёски, одежда, обувь и аксессуары отличались от советских. Я на всех конкурсах получал Гран-при", — рассказал Зверев.

Уточнения

Серге́й Анато́льевич Зве́рев (род. 19 июля 1963, Култук, Иркутская область) — советский и российский парикмахер, актёр театра и кино, шоумен, певец, телеведущий.



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