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Татьяна Брухунова показала, как выглядит 79-летний Евгений Петросян

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге Татьяна Брухунова, супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, опубликовала совместное фото с юмористом, поздравив всех мужчин с Днём защитника Отечества.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян

На фотографии Татьяна Брухунова запечатлена вместе с Евгением Петросяном во время отдыха в Сочи. Она подписала снимок: "С праздником, Защитники!"

Поклонники пары были в восторге от фотографии и написали множество тёплых поздравлений и пожеланий. Также они обратили внимание на гармонию, которая царит между супругами, несмотря на значительную разницу в возрасте.

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают двоих детей - сына Вагана и дочь Матильду.

Ранее Тина Канделаки написала эмоциональное обращение к мужчинам.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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