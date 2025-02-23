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Тина Канделаки призвала мужчин не жениться на глупых женщинах: крик души

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Тина Канделаки, известная телеведущая и журналистка, в личном блоге обратилась к мужчинам с призывом быть разборчивыми в выборе спутницы жизни.

Тина Канделаки
Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тина Канделаки

Она подчеркнула, что мужчины, находясь в отношениях с женщинами, которых она назвала "глупыми", теряют свои интеллектуальные способности. По её мнению, это может стать настоящей трагедией.

Тина Канделаки считает, что важно выбирать мудрых спутниц жизни, чтобы сохранить свой ум и достоинство.

"Мужчины, не женитесь на глупых женщинах, потому что от них вы сами тупеете. Это настоящая катастрофа. Раньше вы были умными, и я вас такими запомнила, но потом вы женились и отупели", — начала свои размышления Тина Канделаки.

Она призвала мужчин как можно дольше сохранять свой ум и заниматься образованием своих избранниц, если вдруг им пришлось жениться на "глупой женщине". Тина Канделаки убеждена, что нельзя деградировать к 50 годам.

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Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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