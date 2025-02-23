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Сергей Белоголовцев вернулся к работе после выписки из больницы

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Сергей Белоголовцев рассказал, что вернулся к работе после выписки из больницы.

Сергей Белоголовцев
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Белоголовцев

В интервью ТАСС телеведущий заверил, что чувствует себя хорошо и уже две недели находится дома.

Сергей Белоголовцев стал известен благодаря роли Сергея Звездунова в передаче «33 квадратных метра».

В августе 2024 года появилась информация о том, что актёр перенёс инсульт. В декабре сообщалось о его экстренной операции в Москве. Во время реабилитации в клиническом центре после инсульта у Белоголовцева начались боли в подвздошной области. 11 декабря актёра госпитализировали с острым флегмонозным аппендицитом. Ему провели лапароскопию, операция длилась 30 минут.

Ранее жена Курбана Омарова поделилась своими мыслями о том, как бизнесмен справляется с отцовскими обязанностями.

Уточнения

Серге́й Генна́дьевич Белоголо́вцев (род. 2 апреля 1964, Владивосток) — российский теле- и радиоведущий, актёр, юморист, телережиссёр, шоумен.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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