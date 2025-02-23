Сергей Белоголовцев вернулся к работе после выписки из больницы

Актёр Сергей Белоголовцев рассказал, что вернулся к работе после выписки из больницы.
В интервью ТАСС телеведущий заверил, что чувствует себя хорошо и уже две недели находится дома.
Сергей Белоголовцев стал известен благодаря роли Сергея Звездунова в передаче «33 квадратных метра».
В августе 2024 года появилась информация о том, что актёр перенёс инсульт. В декабре сообщалось о его экстренной операции в Москве. Во время реабилитации в клиническом центре после инсульта у Белоголовцева начались боли в подвздошной области. 11 декабря актёра госпитализировали с острым флегмонозным аппендицитом. Ему провели лапароскопию, операция длилась 30 минут.
Ранее жена Курбана Омарова поделилась своими мыслями о том, как бизнесмен справляется с отцовскими обязанностями.
Серге́й Генна́дьевич Белоголо́вцев (род. 2 апреля 1964, Владивосток) — российский теле- и радиоведущий, актёр, юморист, телережиссёр, шоумен.
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