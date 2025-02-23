Жена Омарова раскрыла, как он справляется с отцовскими обязанностями

Супруга бизнесмена Курбана Омарова, Валерия, поделилась своими переживаниями после рождения сына. Она рассказала, что в это непростое время её поддерживает и помогает муж.
В личном блоге Валерия поделилась, что они с Курбаном Омаровым заботятся о малыше вдвоём, без помощи нянь и бабушек с дедушками. Она отметила, что Курбан всегда рядом с новорождённым сыном.
"Мой муж — моя опора во всём, он встаёт со мной по ночам и подсказывает, как поступить", — призналась Валерия.
Молодая мама пообещала, что скоро раскроет имя своего первенца, но не раньше, чем через 40 дней, так как верит в суеверия.
Бывший супруг Ксении Бородиной, Курбан Омаров, стал отцом в третий раз — 1 февраля его жена Валерия родила сына. Для неё это первый ребёнок.
Ранее Глеб Калюжный сообщил о расставании с возлюбленной.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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