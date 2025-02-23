Актёр Глеб Калюжный расстался с пиарщицей Иды Галич: стал разборчив в людях

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Глеб Калюжный сообщил о расставании со своей бывшей возлюбленной, пиарщицей Иды Галич Анной Титовой.

Фото: youtube.com by канал Респиратор Бабушкина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глеб Калюжный

Слухи об их романе начали появляться год назад, когда они вместе посетили премьеру нового сезона стриминговой платформы Wink. На мероприятии они были очень близки, держались за руки и обнимались.

Однако сейчас, по слухам, молодой человек снова свободен. В разговоре с прессой он не стал обсуждать причины своего расставания с бывшей избранницей.

"Уже несколько месяцев я не состою в отношениях. Не буду вдаваться в подробности, потому что не люблю обсуждать личное на публике. Хочу лишь выразить благодарность за тот отрезок жизни, который мы провели вместе. Благодаря этому я стал более разборчивым в людях", — цитирует его StarHit.

Глеб Калюжный известен по таким проектам, как "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы" и "Солдаут".

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Уточнения

Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.



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