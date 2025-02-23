Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альфонс или влюблённый: что связывает Успенскую с концертным директором, который моложе её на 30 лет?
Разводы, царапины, потёртости: как востановить глянцевые фасады кухни
Кардиолог назвал продукты, являющиеся прямым билетом к инфаркту
Бездоказательная мода: отказ от глютена — шаг к здоровью или пустая трата денег
Почему многие страны выбрали gold-стратегию
В чём тренироваться на улице зимой: 8 вещей для тех, кто не делает перерыв из-за погоды
Люди тают от жары, а крысы наслаждаются жизнью – рекордный рост популяции
Сажевый фильтр: как избежать дорогостоящих поломок
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование

Актёр Глеб Калюжный расстался с пиарщицей Иды Галич: стал разборчив в людях

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Глеб Калюжный сообщил о расставании со своей бывшей возлюбленной, пиарщицей Иды Галич Анной Титовой.

Глеб Калюжный
Фото: youtube.com by канал Респиратор Бабушкина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глеб Калюжный

Слухи об их романе начали появляться год назад, когда они вместе посетили премьеру нового сезона стриминговой платформы Wink. На мероприятии они были очень близки, держались за руки и обнимались.

Однако сейчас, по слухам, молодой человек снова свободен. В разговоре с прессой он не стал обсуждать причины своего расставания с бывшей избранницей.

"Уже несколько месяцев я не состою в отношениях. Не буду вдаваться в подробности, потому что не люблю обсуждать личное на публике. Хочу лишь выразить благодарность за тот отрезок жизни, который мы провели вместе. Благодаря этому я стал более разборчивым в людях", — цитирует его StarHit.

Глеб Калюжный известен по таким проектам, как "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы" и "Солдаут".

Ранее Алёна Водонаева высмеяла Ксению Бородину.

Уточнения

Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый
Недвижимость
Туалет всегда будет приятно пахнуть: этот лайфхак должен знать каждый Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Шоу-бизнес
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже Любовь Степушова Российский ракетный комплекс Корнет-ЭМ вызвал ажиотаж во многих странах мира Дмитрий Плотников
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Последние материалы
Кардиолог назвал продукты, являющиеся прямым билетом к инфаркту
Бездоказательная мода: отказ от глютена — шаг к здоровью или пустая трата денег
Почему многие страны выбрали gold-стратегию
В чём тренироваться на улице зимой: 8 вещей для тех, кто не делает перерыв из-за погоды
Люди тают от жары, а крысы наслаждаются жизнью – рекордный рост популяции
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование
Сажевый фильтр: как избежать дорогостоящих поломок
Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже
Возрождение легенды: Cappuccino вернётся с новым мотором и задним приводом — что скрывают Suzuki, Toyota и Daihatsu
Шольц проигрывает, а Мерц выигрывает: экзит-полы прогнозируют победу ХДС/ХСС, у СДПГ третье место
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.