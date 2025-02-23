Актёр Глеб Калюжный расстался с пиарщицей Иды Галич: стал разборчив в людях

Актёр Глеб Калюжный сообщил о расставании со своей бывшей возлюбленной, пиарщицей Иды Галич Анной Титовой.
Слухи об их романе начали появляться год назад, когда они вместе посетили премьеру нового сезона стриминговой платформы Wink. На мероприятии они были очень близки, держались за руки и обнимались.
Однако сейчас, по слухам, молодой человек снова свободен. В разговоре с прессой он не стал обсуждать причины своего расставания с бывшей избранницей.
"Уже несколько месяцев я не состою в отношениях. Не буду вдаваться в подробности, потому что не люблю обсуждать личное на публике. Хочу лишь выразить благодарность за тот отрезок жизни, который мы провели вместе. Благодаря этому я стал более разборчивым в людях", — цитирует его StarHit.
Глеб Калюжный известен по таким проектам, как "Трудные подростки", "Вампиры средней полосы" и "Солдаут".
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Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.
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