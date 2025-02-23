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Водонаева публично высмеяла Бородину за ошибки в соцсетях: её боялись синтаксис и пунктуация

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Алёна Водонаева не смогла удержаться от насмешек над своей коллегой Ксенией Бородиной, когда увидела её посты в социальных сетях, наполненные ошибками в правописании. Она подчеркнула, что у блогерши явно есть проблемы с русским языком.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

Недавно Ксения поделилась с поклонниками историей о пропаже драгоценного колье Cartier с бриллиантами, которое неожиданно вернулось к ней благодаря уборщице. Она постаралась рассказать о случившемся как можно более кратко, но её публикация привлекла внимание экс-участницы "Дома-2".

"Среди всех контрольных работ по русскому языку Ксению можно узнать из тысячи. Узнаешь, но не поймёшь, что телеведущая хотела сказать. Её боялись синтаксис и пунктуация!" — с иронией заметила Водонаева.

Это не первый раз, когда Ксения сталкивается с критикой из-за своего правописания в социальных сетях. Недавно ей указали на то, что она неправильно написала слово "секунда", и посоветовали обратиться к репетитору по русскому языку.

Ранее Алина Загитова высказалась о работе в роли ведущей в проекте "Ледниковый период".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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