Загитова высказалась о роли ведущей на ледовом шоу: максимально неудачная работа

Фигуристка Алина Загитова поделилась своими впечатлениями о работе ведущей на шоу "Ледниковый период", охарактеризовав её как неудачную.
В интервью "Советскому спорту" она рассказала, что у неё почти не было времени подготовиться к этому предложению. Алина напомнила, что, будучи 18-летней девушкой, она должна была общаться с опытными фигуристами.
"Конечно, я общалась с ними с позиции ребёнка, что неправильно. Это был хороший опыт, но я не могу сказать, что это была моя удачная работа, а точнее, она была максимально неудачной", — заявила фигуристка.
Алина Загитова также сообщила, что завершила свою карьеру ещё в 2019 году, когда и получила приглашение на ледовое шоу. Спортсменка является единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.
Ранее возлюбленный Айзы вспомнил подробности их первой встречи.
Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
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