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Загитова высказалась о роли ведущей на ледовом шоу: максимально неудачная работа

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фигуристка Алина Загитова поделилась своими впечатлениями о работе ведущей на шоу "Ледниковый период", охарактеризовав её как неудачную.

Алина Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алина Загитова

В интервью "Советскому спорту" она рассказала, что у неё почти не было времени подготовиться к этому предложению. Алина напомнила, что, будучи 18-летней девушкой, она должна была общаться с опытными фигуристами.

"Конечно, я общалась с ними с позиции ребёнка, что неправильно. Это был хороший опыт, но я не могу сказать, что это была моя удачная работа, а точнее, она была максимально неудачной", — заявила фигуристка.

Алина Загитова также сообщила, что завершила свою карьеру ещё в 2019 году, когда и получила приглашение на ледовое шоу. Спортсменка является единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее возлюбленный Айзы вспомнил подробности их первой встречи.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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