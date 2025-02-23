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Возлюбленный Айзы раскрыл, чем блогерша привлекла его внимание при первой встрече

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай по просьбе поклонников решила выяснить у своего избранника Степана Кузьменко его впечатления от их первой встречи. Разговор с мужчиной она опубликовала в личном блоге.

Айза-Лилуна Ай
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Айза-Лилуна Ай

Степан Кузьменко явно не был готов к распросам, поэтому не сразу смог вспомнить, во что была одета блогерша во время знакомства. Однако чуть позже раскрыл все детали.

Впервые Айза и её возлюбленный встретились в доме её родителей, куда он приехал, чтобы помочь с чемоданами их общей подружке. Степан признался, что не предполагал, что всё обернётся подобным образом.

"Такая дикая… Мне понравилась. Я думал: что за… штучка", — вспомнил Кузьменко.

Айза рассекретила роман с молодым человеком в сентябре прошлого года. Она признавалась, что испытывала страх из-за возможной критики в соцсетях.

Ранее телеведущая Елена Николаева раскрыла, почему отец не подарит дочери Анастасии Волочковой квартиру.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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