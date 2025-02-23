Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 простых лайфхаков для ухода за ресницами, которые продлят их жизнь
Водонаева публично высмеяла Бородину за ошибки в соцсетях: её боялись синтаксис и пунктуация
Гранат творит чудеса: как этот фрукт влияет на сердце, суставы и давление
Дефицит цинка: почему ваш организм может страдать незаметно
Загитова высказалась о роли ведущей на ледовом шоу: максимально неудачная работа
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Какие овощи полезны собакам, а какие могут навредить? Разбираем всё по пунктам
Возлюбленный Айзы раскрыл, чем блогерша привлекла его внимание при первой встрече
Выбираем идеальный вертикальный пылесос: главные характеристики и лайфхаки

Телеведущая Николаева раскрыла, почему отец не подарит квартиру дочери Волочковой

1:26
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Елена Николаева отреагировала на заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что именно отец должен подарить их общей дочери квартиру на свадьбу.

Елена Николаева и Ариадна
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елена Николаева и Ариадна

В разговоре с Woman.ru нынешняя жена бизнесмена Игоря Вдовина отметила, что принято обычно дарить то, что люди сами попросят.

"Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. Или нематериальное что-то. Она цельный человек. Ей всё вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподаёт. У неё ребята — младшеклассники. В ней есть этот дар", — пояснила телеведущая.

При этом балерина Анастасия Волочкова подчёркивает, что её подарок — это дорогостоящая организация свадьбы. По её словам, она собирается вложить в торжество не менее 10 млн рублей.

Также звезда балета пояснила, что у неё есть две квартиры, но это её собственность. Она, возможно, вручит своей дочери и её будущему мужу ещё как-то подарок, но это точно будет не квартира.

"Когда речь идет об Ариадне, я всегда дарю ей что-то такое, что оставит память в ее жизни, именно святое. Не деньги и не материальные ценности", — подчеркнула Волочкова.

Ранее Канье Уэст раскрыл подробности фильма с участием Бьянки Цензори.

Уточнения

Еле́на Серге́евна Никола́ева (род. 25 декабря 1985, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — российская журналистка и телеведущая передачи «Утро России» на телеканале «Россия-1», работала на телеканалах «РБК-ТВ» и «Москва 24». 

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Наука и техника
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора Аудио 
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Недвижимость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива Аудио 
Профессор моды сравнила Татьяну Брухунову с советской учительницей
Шоу-бизнес
Профессор моды сравнила Татьяну Брухунову с советской учительницей Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Российский ракетный комплекс Корнет-ЭМ вызвал ажиотаж во многих странах мира Дмитрий Плотников
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Последние материалы
Телеведущая Николаева раскрыла, почему отец не подарит квартиру дочери Волочковой
Пока ты прогреваешь мотор, финн уже пьёт кофе в тёплой машине
Прощай, кудрявый красавчик: Рудковская огорчена изменениями во внешности Шаламе
Российский ракетный комплекс Корнет-ЭМ вызвал ажиотаж во многих странах мира
Картошка против гречки — какой гарнир действительно помогает худеть
Цифровой евро: у европейцев есть опасения
Турецкий актёр похудел на 10 кг ради роли: Джан Яман рассказал, как ему удалось высушиться
Гигант движется на север: cамый большой в мире айсберг приближается к острову Южная Георгия
Тейпирование для лица и фигуры: как это работает
Зачем тратить деньги на витамины, если есть эти доступные продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.