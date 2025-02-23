Телеведущая Николаева раскрыла, почему отец не подарит квартиру дочери Волочковой

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Елена Николаева отреагировала на заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что именно отец должен подарить их общей дочери квартиру на свадьбу.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Николаева и Ариадна

В разговоре с Woman.ru нынешняя жена бизнесмена Игоря Вдовина отметила, что принято обычно дарить то, что люди сами попросят.

"Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. Или нематериальное что-то. Она цельный человек. Ей всё вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподаёт. У неё ребята — младшеклассники. В ней есть этот дар", — пояснила телеведущая.

При этом балерина Анастасия Волочкова подчёркивает, что её подарок — это дорогостоящая организация свадьбы. По её словам, она собирается вложить в торжество не менее 10 млн рублей.

Также звезда балета пояснила, что у неё есть две квартиры, но это её собственность. Она, возможно, вручит своей дочери и её будущему мужу ещё как-то подарок, но это точно будет не квартира.

"Когда речь идет об Ариадне, я всегда дарю ей что-то такое, что оставит память в ее жизни, именно святое. Не деньги и не материальные ценности", — подчеркнула Волочкова.

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Уточнения

Еле́на Серге́евна Никола́ева (род. 25 декабря 1985, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — российская журналистка и телеведущая передачи «Утро России» на телеканале «Россия-1», работала на телеканалах «РБК-ТВ» и «Москва 24».



Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





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