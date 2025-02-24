Кушанашвили поставил на место оскорбившего красящихся девушек Воробьёва

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили в своей программе "Каково?!" коснулся высказывания Алексея Воробьёва о том, что девушки, которые пользуются косметикой, якобы являются неполноценными.

Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Косметика

Кушанашвили опроверг мнение Воробьёва о том, что такие девушки зависят от чужого мнения, и назвал естественным желание нравиться другим людям, особенно тем, с кем назначены свидания.

"Он едет в машине и поучает девушек: "Вам не нужно краситься перед свиданиями". Хорошо, что в мою пору они всё-таки красились, и это естественное желание любого человека — нравиться. В том, что девушка хочет от Алсу до жительницы Бибирево нравиться парню, нет ничего плохого. Какая зависимость от чужого мнения?" — высказался Кушанашвили.

Также он усомнился в том, что самому Воробьёву понравилось бы, если бы на свидание с ним пришла "не пойми кто".

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.



Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.