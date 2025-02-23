Выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить

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Выступление народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге оказалось под угрозой срыва. Общественники из сибирской правозащитной группы "Радетель" требуют не допустить концертов певца.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Активисты направили запрос на имя губернатора города Александра Беглова, в котором напомнили о "деструктивной идеологии" в творчестве музыканта.

Как пишет "Абзац", артисту припомнили множество скандальных выходок, включая участие в "голой" вечеринке. Общественники отметили, что Филипп Киркоров до сих пор пытается оправдаться за появление на этом мероприятии.

С отменами концертов в разных городах столкнулась и певица Лолита, которая также была замечена на вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Ранее Мария Машкова выразила надежду устроить тур по городам России.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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