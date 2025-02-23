Выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить

Выступление народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге оказалось под угрозой срыва. Общественники из сибирской правозащитной группы "Радетель" требуют не допустить концертов певца.
Активисты направили запрос на имя губернатора города Александра Беглова, в котором напомнили о "деструктивной идеологии" в творчестве музыканта.
Как пишет "Абзац", артисту припомнили множество скандальных выходок, включая участие в "голой" вечеринке. Общественники отметили, что Филипп Киркоров до сих пор пытается оправдаться за появление на этом мероприятии.
С отменами концертов в разных городах столкнулась и певица Лолита, которая также была замечена на вечеринке Анастасии Ивлеевой.
Ранее Мария Машкова выразила надежду устроить тур по городам России.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.