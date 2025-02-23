Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на электроэнергию в Германии выросли на 31% по сравнению с 2021 годом
Загадочная вспышка: открытие, которые может бросить вызов пониманию пространства
Новая жемчужина Прованса удивит даже самого искушённого туриста
Корни против фундамента: деревья, которые могут повредить дом
Кофеманам на заметку: Как пить кофе с пользой для здоровья, советы от Минздрава Кузбасса
Как приготовить идеальные блинчики с ветчиной и сыром — пошаговый рецепт
Мечтаешь о собственном авокадо? Вот как это реально сделать!
Умные способы сэкономить на ремонте: хитрости, которые вам подскажут
Раскрываем секреты красоты: что делать после микронидлинга, чтобы кожа сияла

Выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Выступление народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге оказалось под угрозой срыва. Общественники из сибирской правозащитной группы "Радетель" требуют не допустить концертов певца.

Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Активисты направили запрос на имя губернатора города Александра Беглова, в котором напомнили о "деструктивной идеологии" в творчестве музыканта.

Как пишет "Абзац", артисту припомнили множество скандальных выходок, включая участие в "голой" вечеринке. Общественники отметили, что Филипп Киркоров до сих пор пытается оправдаться за появление на этом мероприятии.

С отменами концертов в разных городах столкнулась и певица Лолита, которая также была замечена на вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Ранее Мария Машкова выразила надежду устроить тур по городам России.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя
Авто
Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя Аудио 
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры
Военные новости
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры Аудио 
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Титановая сделка века: Boeing готов на всё ради возвращения в Россию? Дмитрий Плотников
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Выступление Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут отменить
Раскрываем секреты красоты: что делать после микронидлинга, чтобы кожа сияла
Как получить норму омега-3: достаточно продуктов или нужны добавки?
Опасности для кошек на улице, о которых вы даже не догадывались
Эти 7 начинок превратят ваши блины в кулинарный шедевр: готовимся удивлять
Вариатор сломается – чини сам: как избежать дорогого ремонта
Париж для девичника: Эйфелева башня подождет, пока вы с подругами делаете это
Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России
Хаммам, кинотеатр и незваный гость: Ивлеева продала со скидкой свой особняк — какую тайну он скрывает?
Не хватает воздуха при беге? Как избежать боли в боку и быстрее восстановиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.