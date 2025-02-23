Эмигрировавшая в США Машкова захотела устроить тур по городам России

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Мария Машкова, актриса, проживающая в США, поделилась своей мечтой о гастролях по городам России со своим спектаклем.

Фото: youtube.com by канал Radio Van, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Машкова

В личном блоге эмигрировавшая артистка анонсировала выступления в различных городах: Израиле, Будапеште, Барселоне, Лондоне, Риге и Милане. Она не скрывает, что не теряет надежды на то, что её постановка также сможет посетить российские города.

"Я позволяю себе сохранить мечту и когда-нибудь сыграть этот спектакль в Харькове. <…> И, конечно, я планирую организовать тур по городам России. <…> Я понимаю, что это может произойти не скоро. <…> Но никто не может забрать у нас надежду — ни один злодей", — заявила Мария Машкова.

Мария Машкова окончательно покинула Россию в 2022 году и сейчас проживает в США вместе с супругом и двумя дочерьми. Она неоднократно признавалась, что скучает по родине, но не думает о возвращении.

Ранее режиссёр Юра Борисов поделился своими мыслями о фильме "Анора".

Уточнения

Мария Владимировна Машко́ва (род. 19 апреля 1985, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.



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