Глюкоза взвинтила цены: стало известно, на сколько подорожало выступление певицы

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Глюкоза увеличила свой гонорар за корпоративы на 500 тысяч рублей. Теперь она не соглашается выступать, если ей предлагают менее 3 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: commons.wikimedia.org by Grasmaaier, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Концерт

В райдере певицы прописаны требования предоставлять ей личных охранников и бутылку коньяка в гримёрку. Также исполнительница запрещает фотографировать и снимать её на видео без предварительного согласования.

Ранее Глюкоза вспомнила свою покойную бабушку и посвятила ей трогательный пост в соцсетях. Год назад, когда певица потеряла близкого человека, ей приходилось сидеть на антидепрессантах, что привело к провалу концерта в Красноярске.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



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