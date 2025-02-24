Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смерть на концерте Ваенги: зрительница задохнулась от нехватки воздуха — подробности трагедии
Как очистить печень после алкоголя: простые шаги, которые реально работают
Из Тюмени можно улететь на Шри-Ланку за 9 тысяч рублей
Тонкости домашнего маникюра: секреты правильного подпиливания ногтей
Выбрасываете кожуру? Тогда вы не знаете, где находится главная польза
Фиолетовое чудо вместо газона: секрет, который избавит от стрижки навсегда — вам нужно лишь посадить это
Как правильно снять клеща у собаки? Ошибки, которые допускают даже опытные хозяева
Россиянам дали советы по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ
Диванные тренировки: эти упражнения пилатеса перевернут ваше представление о фитнесе

Глюкоза взвинтила цены: стало известно, на сколько подорожало выступление певицы

0:44
Шоу-бизнес

Глюкоза увеличила свой гонорар за корпоративы на 500 тысяч рублей. Теперь она не соглашается выступать, если ей предлагают менее 3 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Концерт
Фото: commons.wikimedia.org by Grasmaaier, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Концерт

В райдере певицы прописаны требования предоставлять ей личных охранников и бутылку коньяка в гримёрку. Также исполнительница запрещает фотографировать и снимать её на видео без предварительного согласования.

Ранее Глюкоза вспомнила свою покойную бабушку и посвятила ей трогательный пост в соцсетях. Год назад, когда певица потеряла близкого человека, ей приходилось сидеть на антидепрессантах, что привело к провалу концерта в Красноярске.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Садоводство, цветоводство
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут Аудио 
Наука о счастье: в какое время суток мы чувствуем себя лучше всего
Наука и техника
Наука о счастье: в какое время суток мы чувствуем себя лучше всего
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Авто
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Советские велосипеды: ТОП-6 моделей, о которых мечтали все дети СССР Дмитрий Плотников Секрет гастрономического рая на колёсах: что подают пассажирам самого роскошного поезда Индии Игорь Буккер Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Последние материалы
Смерть на концерте Ваенги: зрительница задохнулась от нехватки воздуха — подробности трагедии
Как очистить печень после алкоголя: простые шаги, которые реально работают
Из Тюмени можно улететь на Шри-Ланку за 9 тысяч рублей
Тонкости домашнего маникюра: секреты правильного подпиливания ногтей
Выбрасываете кожуру? Тогда вы не знаете, где находится главная польза
Фиолетовое чудо вместо газона: секрет, который избавит от стрижки навсегда — вам нужно лишь посадить это
Как правильно снять клеща у собаки? Ошибки, которые допускают даже опытные хозяева
Россиянам дали советы по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ
Диванные тренировки: эти упражнения пилатеса перевернут ваше представление о фитнесе
Остановите утечку топлива: ваша машина может тратить больше бензина по одной простой причине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.