Экс-возлюбленная Тимати раскрыла сложности в воспитании единственного сына: мой горький опыт

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, блогерша Анастасия Решетова призналась, что испытывает трудности в воспитании сына Ратмира. По её словам, ей приходится опираться на личный горький опыт в формировании личности мальчика.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анастасии Решетовой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Решетова и Тимати

Анастасия Решетова отметила, что хочет привить наследнику уверенность в себе. Для этого она использует имеющиеся знания по психологии и безусловную любовь матери к ребёнку.

"Одно из правил, которого я придерживаюсь: поддерживай, направляя. Конечно, часто приходится сдерживаться, чтобы не критиковать сына. В эмоциях хочется сказать жёстко. Но стоит немного остановиться, выдохнуть… и вот ты уже мыслишь, как взрослый человек", — пояснила блогерша.

Она отметила, что всегда находит слова для мальчика, чтобы поддержать и направить, но при этом не лишает его возможности делать собственный выбор.

Ранее Анастасия Ивлеева показала фотографии, которые сделал её супруг.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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