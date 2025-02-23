Ивлеева опубликовала фотографии, сделанные новоиспечённым супругом

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Блогерша Анастасия Ивлеева поделилась в личном блоге фотографиями с отдыха, которые сделал её супруг Филипп Бегак.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Ивлеева

Бывшая ведущая шоу "Орёл и решка" опубликовала серию снимков, сделанных на плёночный фотоаппарат.

"Я глазами ведущего с "Культуры", — подписала она фото.

Анастасия Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака 10 декабря 2024 года. Она не стала раскрывать подробности их отношений, сообщив лишь о факте росписи.

Известно, что мужчина, у которого есть родственные связи с семьёй Кончаловских-Михалковых, был дважды женат до встречи с блогершей. Со второй супругой он расстался в октябре 2024 года.

Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем (Алексеем Узенюком), с которым развелась в 2021 году.

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Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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