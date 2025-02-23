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Беременная Ида Галич рассказала о самочувствии после экстремального круиза в Антарктиду

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич призналась, что на пятом месяце беременности чувствует себя намного лучше, чем в первом триместре. По её словам, она мучилась из-за сильного токсикоза.

Ида Галич
Фото: Telegram by Telegram-канал Иды Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ида Галич

Ида Галич вместе с женихом Олегом Ледвичем возвращается из непростого путешествия по Антарктиде. Вместе с новыми знакомыми они отправились на фестиваль электронной музыки в Аргентине.

"Второй триместр, ты замечательный! Поймут только те, кто первые три месяца лежали лежа. Как жи-и-и-ить-то хочется", — эмоционально ответила блогерша на вопрос о появившейся энергии.

Ида Галич ждёт рождения малыша в августе. В декабре прошлого года она рассказала о помолвке с возлюбленным, бизнесменом Олегом Ледвичем.

Ранее Наталья Гулькина рассказала о личной жизни.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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