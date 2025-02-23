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Певица Гулькина заговорила о личной жизни: есть более интересные вопросы

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина, которой сейчас 60 лет, призналась, что её не интересуют вопросы личной жизни и поиск нового партнёра.

Наталья Гулькина
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Гулькина

В интервью изданию "Леди Mail.ru" она рассказала, что иногда из-за тяжёлых ящиков у неё может заклинить спину. В такие моменты ей не до мыслей о потенциальных женихах.

Гулькина поделилась, что её мать часто говорила ей о её неприступном виде и самодостаточности. Родительница была уверена, что певица уже не встретит свою судьбу, так как мужчины боятся к ней подойти.

"Сложно найти места, где можно было бы познакомиться. Но если вдруг в моей жизни появится человек, с которым мы будем чувствовать себя комфортно вместе, то почему бы и нет?" — задалась вопросом артистка. Она подчеркнула, что не собирается специально искать суженого.

Наталья Гулькина была замужем четыре раза. У неё двое детей — сын Алексей и дочь Яна.

Ранее режиссёр Юрий Быков высказался о Никите Кологривом.

Уточнения

Ната́лия Вале́рьевна Гу́лькина (урождённая Клярено́к; род. 20 февраля 1964 года, Москва) — советская и российская эстрадная певица (сопрано), телеведущая, автор песен, экс-солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звёзды».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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