Постоянно попадает в больницу: Елена Малышева переживает за здоровье своей 91-летней мамы

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Малышева переживает за свою 91-летнюю маму, состояние здоровья которой оставляет желать лучшего. Телеведущая рассказала в соцсетях, что ноги совсем отказали матери и она больше не может ходить.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

Звезда передачи "Жить здорово!" огорчена тем, что не может быть с мамой достаточное количество времени из-за загруженного графика.

"К меня сейчас тяжелейшие дни на работе. Я три дня не была у мамы. Только звоню. Мама совсем не ходит, постоянно попадает в больницу, там она теперь живёт дольше, чем дома: 91 год — что тут скажешь", — поделилась Малышева.

Впрочем, организм матери Малышевой ещё борется с болезнями. Знаменитость тепло обратилась к маме и пожелала ей крепкого здоровья.

"Просто живи, моя милая, сильная и любящая нас всех мама", — написала Малышева.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



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