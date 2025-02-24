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Налоговые скандалы в Казахстане и США: кто из знаменитостей в чёрном списке?

1:21
Шоу-бизнес

Одна из самых популярных тем казахских СМИ — уход разных знаменитостей от уплаты налогов. Возможно, иногда причина кроется в неправильных подсчётах системы. В таком случае сам налогоплательщик, разумеется, не виноват. Впрочем, иногда случается и умышленное уклонение от платежей. Orda.kz приводит несколько таких случаев.

Аль Капоне
Фото: thoughtco.com/ by United States Bureau of Prisons, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аль Капоне

Бывший зять Нурсултана Назарбаева, бизнесмен Кайрат Боранбаев обвинялся в игнорировании "писем счастья", однако уголовное дело против него было прекращено после того, как он погасил долг. На это ушёл целый год. Оппозиционер Акежан Кажегельдин обвинялся по той же статье, но, как и в случае с Боранбаевым, с него в результате сняли это обвинение.

Гораздо больше подобных историй случалось в других странах. США — рекордсмен по количеству известных личностей, которые регулярно пренебрегают уплатой налогов, рискуя при этом свободой. К примеру, знаменитый американский преступник Аль Капоне не был замешан в кровавых делах, однако был виртуозом по части финансовых махинаций.

Также иногда в СМИ появляются новости о налоговых скандалах, связанных с именами Николаса Кейджа, Линдси Лохан и даже Дональда Трампа.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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