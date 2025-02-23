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Галкин* спел грузинские песни с бокалом вина: реакция Пугачёвой удивила Сеть

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва бурно отреагировала на видео своего мужа, юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом), в котором он исполняет грузинские песни и пьёт вино.

Максим Галкин
Фото: instagram.com by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Максим Галкин

Артист вышел на связь с поклонниками и поделился своим способом бороться с плохим настроением и хандрой. Он отметил, что необходимо исполнять любимые грузинские композиции и наслаждаться вкусным алкоголем.

"Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал — то это комбо", — высказал мнение комик.

В комментариях под роликом отметилась супруга Галкина, певица Алла Пугачёва, и написала: "Ты ж мой любимый!". В ответ юморист поставил несколько эмодзи в виде красных сердец.

Отмечается, что в настоящее время супруги находятся в разлуке из-за гастрольного тура артиста — он путешествует по Европе, выступая в Норвегии, Швеции и других странах.

Ранее Лера Кудрявцева и Сергей Соседов устроили скандал в эфире телешоу.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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