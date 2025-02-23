Кудрявцева и Соседов устроили скандал в эфире ТВ-шоу из-за песни покойного Шатунова

Телеведущая Лера Кудрявцева и музыкальный критик Сергей Соседов поспорили в эфире шоу "Суперстар!" из-за выступления певца Сергея Челобанова, исполнившего композицию "Грёзы" покойного Юрия Шатунова.
Лера Кудрявцева после прослушивания песни призналась, что ей стало нехорошо, так как артисту удалось раскрыть смысл произведения.
"У меня слёзы, ком в горле. Когда я слышала эту песню в исполнении Юры — это был такой пацанячий вокал, песня с мальчишеским смыслом. Сейчас Сергей Васильевич сделал… Это была театральная драма с нереальной постановкой, которая привнесла в эту песню новый смысл", — пояснила она.
Однако другой член жюри, музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что искусство не должно вводить в психиатрию и доводить до состояния шока. В результате у них произошла словесная перепалка с Лерой Кудрявцевой, после чего телеведущая не выдержала и покинула студию.
Позднее её удалось успокоить, поэтому она вернулась в кресло и посмотрела другие номера.
Ранее Илья Авербух публично высказался о своей тёще.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.
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