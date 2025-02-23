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Кудрявцева и Соседов устроили скандал в эфире ТВ-шоу из-за песни покойного Шатунова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева и музыкальный критик Сергей Соседов поспорили в эфире шоу "Суперстар!" из-за выступления певца Сергея Челобанова, исполнившего композицию "Грёзы" покойного Юрия Шатунова.

Лера Кудрявцева
Фото: youtube.com by канал Raul TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева после прослушивания песни призналась, что ей стало нехорошо, так как артисту удалось раскрыть смысл произведения.

"У меня слёзы, ком в горле. Когда я слышала эту песню в исполнении Юры — это был такой пацанячий вокал, песня с мальчишеским смыслом. Сейчас Сергей Васильевич сделал… Это была театральная драма с нереальной постановкой, которая привнесла в эту песню новый смысл", — пояснила она.

Однако другой член жюри, музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что искусство не должно вводить в психиатрию и доводить до состояния шока. В результате у них произошла словесная перепалка с Лерой Кудрявцевой, после чего телеведущая не выдержала и покинула студию.

Позднее её удалось успокоить, поэтому она вернулась в кресло и посмотрела другие номера.

Ранее Илья Авербух публично высказался о своей тёще.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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