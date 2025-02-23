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Авербух публично обратился к тещё, которая старше него всего на 4 года

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в личном блоге обратился к тёще Юлии и публично поздравил её с днём рождения, выразив благодарность.

Илья Авербух
Фото: youtube.com by канал Evgenia Medvedeva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илья Авербух

Он опубликовал снимок супруги, актрисы Лизы Арзамасовой, и её матери Юлии. Он отметил, что родительница жены — "бесконечно красивый человек".

"Я очень благодарен тебе за Лизу! Ты смогла воспитать талантливого и светлого человека. Сделать такое способен лишь человек, сам обладающий этими качествами. Красоты, любви, удачи и всего того, что каждый из нас способен пожелать друг другу", — написал спортсмен.

Юлия Арзамасова старше Ильи Авербуха всего на четыре года, при этом у них сложились тёплые и дружеские отношения. Известно, что Елизавета Арзамасова в день рождения мамы улетела вместе с ней во Владивосток, а детей оставила мужу.

Ранее Маргарита Симоньян высказалась о муже, впавшем в кому.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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