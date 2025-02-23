Авербух публично обратился к тещё, которая старше него всего на 4 года

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Фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух в личном блоге обратился к тёще Юлии и публично поздравил её с днём рождения, выразив благодарность.

Фото: youtube.com by канал Evgenia Medvedeva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илья Авербух

Он опубликовал снимок супруги, актрисы Лизы Арзамасовой, и её матери Юлии. Он отметил, что родительница жены — "бесконечно красивый человек".

"Я очень благодарен тебе за Лизу! Ты смогла воспитать талантливого и светлого человека. Сделать такое способен лишь человек, сам обладающий этими качествами. Красоты, любви, удачи и всего того, что каждый из нас способен пожелать друг другу", — написал спортсмен.

Юлия Арзамасова старше Ильи Авербуха всего на четыре года, при этом у них сложились тёплые и дружеские отношения. Известно, что Елизавета Арзамасова в день рождения мамы улетела вместе с ней во Владивосток, а детей оставила мужу.

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Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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