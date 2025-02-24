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Шакалья стая: Поплавская жёстко ответила Кушанашвили на слова о её квасном патриотизме

1:17
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили раскритиковал Яну Поплавскую, которая часто негативно высказывается о звёздах, с которыми у неё не совпадает мнение по политическим вопросам. По словам Кушанашвили, Поплавская делает всё в угоду власти. Он назвал её патриотизм квасным.

Молнии в небе
Фото: flickr.com by Fernando Flores, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молнии в небе

Поплавская не стала молчать в ответ на это высказывание и в своём Telegram-канале обвинила Кушанашвили в лицемерии, вспомнив, как по-дружески он с ней общался.

"Целуя меня при каждой встрече, прижимая к сердцу и клятвенно уверяя в любви, выдать вот такое извержение дерьма… А в чём смысл этого поступка? Отар всегда страдал логореей, словесным поносом, и, казалось, должен был стать мудрее. Так жаль разочаровываться в людях", — заявила Поплавская.

Тем не менее она вспомнила про его болезнь и из-за неё отнеслась к телеведущему чуть снисходительнее.

"Набрала номер Отара два раза, чтобы поговорить с "другом". Встретив лично, в морду не ударила бы, потому что он болен, но плюнула бы в лицо человеку, называющему себя мужчиной и гордым грузином. Шакалья стая. Но желаю здоровья. Живи и здравствуй, Отар", — заключила Поплавская.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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