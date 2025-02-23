Маргарита Симоньян высказалась о впавшем в кому Тигране Кеосаяне: особенная боль

Журналистка Маргарита Симоньян появилась на ТВ в качестве ведущей документального проекта "Ч.Т.Д." на НТВ и высказалась о своём муже, режиссёре Тигране Кеосаяне, находящемся в коме.
Главный редактор RT призналась, что с нетерпением ждёт возвращения мужа на телеканал, где он вёл авторскую программу "Международная пилорама".
"Пока мы его ждём, на пост заступаю я. Пост не может оставаться брошенным. Я буду вести эту программу, пока он не вернётся, но это будет совсем другая программа. У меня нет ни такого чувства юмора, ни такого обаяния, ни такой искрометности, как у него", — заявила она.
Маргарита Симоньян пояснила, что первый выпуск посвящён трагической истории актрисы Валентины Серовой. Её талантом и красотой восхищался Иосиф Сталин, а писатель Константин Симонов посвятил известное на весь мир стихотворение "Жди меня".
Журналистка отметила, что прочитанные строчки отзываются в ней особенной болью в текущее время.
Ранее стало известно, что Алла Пугачёва накричала на официантку в израильском кафе.
Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.
Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов.
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