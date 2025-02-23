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Айза-Лилуна Ай поддержала Алсу, рассказавшую о причинах распада многолетнего брака: ничего не терпите

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай поделилась мнением о словах певицы Алсу о том, что она много лет терпела недовольство в браке, следуя советам мудрых женщин.

Айза-Лилуна Ай
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Айза-Лилуна Ай

Знакомые певицы советовали ей идти на компромиссы и проявлять мудрость, но в итоге она подала на развод.

"По себе знаю этих "мудрых" тёток… Ничего не терпите, женщины мои. Мудрость — это жить счастливую жизнь и быть ментально здоровой, а не угождать обществу", — сказала Айза в поддержку певицы.

Алсу развелась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, в августе 2024 года после 18 лет брака. Она намекнула, что причиной развода стали его многолетние измены. У пары остались трое общих детей, в настоящее время они судятся из-за раздела общего имущества.

Ранее стало известно, почему Канье Уэсту пришлось извиняться перед своей женой.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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