Канье Уэст вывел из себя Бьянку Цензори и чуть не разрушил свой брак: что натворил рэпер

Американский рэпер Канье Уэст был вынужден извиниться перед своей супругой, моделью Бьянкой Цензори, после того, как они устроили публичное представление на красной ковровой дорожке премии "Грэмми-2025".
Как сообщает инсайдер New York Post, Бьянка Цензори не хотела раздеваться перед журналистами и фотографами, но Канье Уэст настоял на своём.
"Она чувствовала себя объектом внимания, но ситуация усугубилась, когда он опубликовал сообщение о том, что имеет над ней власть. Она была в ярости", — говорит источник.
В конце концов, Канье Уэст принёс извинения своей возлюбленной, и она оценила этот жест. Музыкант признаётся и супруге, и друзьям, что готов пойти на многое ради сохранения их брака.
Бьянка Цензори вместе с Канье Уэстом появилась на красной ковровой дорожке, удивив публику своим прозрачным платьем.
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Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.
Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
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