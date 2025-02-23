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Канье Уэст вывел из себя Бьянку Цензори и чуть не разрушил свой брак: что натворил рэпер

1:07
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский рэпер Канье Уэст был вынужден извиниться перед своей супругой, моделью Бьянкой Цензори, после того, как они устроили публичное представление на красной ковровой дорожке премии "Грэмми-2025".

Канье Уэст и Бьянка Цензори
Фото: instagram.com by личный аккаунт Канье Уэста в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канье Уэст и Бьянка Цензори

Как сообщает инсайдер New York Post, Бьянка Цензори не хотела раздеваться перед журналистами и фотографами, но Канье Уэст настоял на своём.

"Она чувствовала себя объектом внимания, но ситуация усугубилась, когда он опубликовал сообщение о том, что имеет над ней власть. Она была в ярости", — говорит источник.

В конце концов, Канье Уэст принёс извинения своей возлюбленной, и она оценила этот жест. Музыкант признаётся и супруге, и друзьям, что готов пойти на многое ради сохранения их брака.

Бьянка Цензори вместе с Канье Уэстом появилась на красной ковровой дорожке, удивив публику своим прозрачным платьем.

Ранее Ирина Шейк поделилась фотографией в нижнем белье на фоне слухов о возобновлении романа с Томом Брэди.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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